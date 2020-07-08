Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

’nın 35. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Futbolseverler maçtan önce müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 35. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Barcelona, Celta Vigo ve Atletico Madrid beraberliklerinin ardından deplasmanda Villareal'i 4 golle geçip zirve yarışına tutunmuştu. Espanyol ise son olarak evinde Leganes'e 1-0 yenildi. Barcelona'da Dembele ve De Jong dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Espanyol'da ise Jonathan Calleri kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu akşam maçta forma giyemeyecek.

BARCELONA-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona-Espanyol maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 08.07.2020
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