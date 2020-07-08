İspanya La Liga’nın 35. haftasında Barcelona evinde Espanyol'u ağırlıyor. Futbolseverler maçtan önce müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geliyor. Barcelona, Celta Vigo ve Atletico Madrid beraberliklerinin ardından deplasmanda Villareal'i 4 golle geçip zirve yarışına tutunmuştu. Espanyol ise son olarak evinde Leganes'e 1-0 yenildi. Barcelona'da Dembele ve De Jong dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Espanyol'da ise Jonathan Calleri kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu akşam maçta forma giyemeyecek.
BARCELONA-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona-Espanyol maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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