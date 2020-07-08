İspanya La Liga’nın 35. haftasında Barcelona evinde Espanyol'u ağırladı. Karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı.
İspanya La Liga'da bitime 3 hafta kala 35. hafta mücadelesinde Barcelona, Espanyol'u ağırladı.
Aynı şehrin iki takımının maçında gülen taraf Barcelona oldu ve Katalanlar maç fazlasıyla da olsa Real Madrid'le olan puan farkını 1'e düşürmüş oldu. Barcelona'nın golü 56. dakikada Luis Suarez'den gelirken, genç hücumcu Ansu Fati, oyuna girdikten 4 dakika sona 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Espanyol'da da 53'te Pol Lozano yine kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
90 dakikanın ardından Barcelona 76 puana yükselirken, ligin son sırasındaki Espanyol 24 puanda kaldı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 01:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona 1-0 Espanyol | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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