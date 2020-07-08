Barcelona 1-0 Espanyol | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da bitime 3 hafta kala 35. hafta mücadelesinde Barcelona, Espanyol'u ağırladı.

Aynı şehrin iki takımının maçında gülen taraf Barcelona oldu ve Katalanlar maç fazlasıyla da olsa Real Madrid'le olan puan farkını 1'e düşürmüş oldu. Barcelona'nın golü 56. dakikada Luis Suarez'den gelirken, genç hücumcu Ansu Fati, oyuna girdikten 4 dakika sona 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Espanyol'da da 53'te Pol Lozano yine kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

90 dakikanın ardından Barcelona 76 puana yükselirken, ligin son sırasındaki Espanyol 24 puanda kaldı.