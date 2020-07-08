Barcelona 1-0 Espanyol | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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1-0 | MAÇ SONUCU

Barcelona 1-0 Espanyol | MAÇ SONUCU

’nın 35. haftasında evinde 'u ağırladı. Karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı.

'da bitime 3 hafta kala 35. hafta mücadelesinde , 'u ağırladı.

Aynı şehrin iki takımının maçında gülen taraf Barcelona oldu ve Katalanlar maç fazlasıyla da olsa Real Madrid'le olan puan farkını 1'e düşürmüş oldu. Barcelona'nın golü 56. dakikada Luis Suarez'den gelirken, genç hücumcu Ansu Fati, oyuna girdikten 4 dakika sona 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Espanyol'da da 53'te Pol Lozano yine kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

90 dakikanın ardından Barcelona 76 puana yükselirken, ligin son sırasındaki Espanyol 24 puanda kaldı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 01:08
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