Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 31. haftasında evinde 'yı konuk edecek. Maçtan önce karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. evinde ile karşı karşıya gelecek. Osasuna'nın başı sakatlıklarla dertte. Chimy Avila, Facundo Roncaglia, Robert Ibáñez, Kike Barja ve Rubén Martínez bu akşam oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. Deportivo Alaves'te ise Martín Aguirregabiria kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta yer alamayacak.

DEPORTIVO ALAVES-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Osasuna maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 24.06.2020
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