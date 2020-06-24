Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 31. haftasında Deportivo Alaves evinde Osasuna'yı konuk edecek. Maçtan önce karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves evinde Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Osasuna'nın başı sakatlıklarla dertte. Chimy Avila, Facundo Roncaglia, Robert Ibáñez, Kike Barja ve Rubén Martínez bu akşam oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. Deportivo Alaves'te ise Martín Aguirregabiria kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta yer alamayacak.
DEPORTIVO ALAVES-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Deportivo Alaves-Osasuna maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 24.06.2020
- Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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