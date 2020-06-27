Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren Barcelona, Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo deplasmanına konuk oluyor. Maçın saati ve yayıncısı merak konusu oldu. Peki, Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Celta Vigo La Liga'da Barcelona'yı konuk ettiği 4 karşılaşmanın üçünü kazandı. Barcelona'nın deplasmanda en uzun süredir kazanamadığı takım olan Celta Vigo bu maçlarda 3 gol kaydetti. Ligin ilk yarısındaki maçı Barcelona 4-1 kazanmayı başardı. Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor. Liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptıran Barcelona mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
CELTA VIGO-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo ile Barcelona arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 27.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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