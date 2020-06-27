Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren , Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği deplasmanına konuk oluyor. Maçın saati ve yayıncısı merak konusu oldu. Peki, Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da 'yı konuk ettiği 4 karşılaşmanın üçünü kazandı. Barcelona'nın deplasmanda en uzun süredir kazanamadığı takım olan Celta Vigo bu maçlarda 3 gol kaydetti. Ligin ilk yarısındaki maçı Barcelona 4-1 kazanmayı başardı. Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor. Liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptıran Barcelona mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

CELTA VIGO-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo ile Barcelona arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 27.06.2020
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