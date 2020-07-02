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02 Temmuz 2020, Perşembe
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’den 7. dalya

Lionel Messi’den 7. dalya

Lionel Messi, bu kez gol sayısıyla öne çıktı. 'nın yıldızı, takımının önceki gece A.Madrid ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 kez ağları sarsarken, kariyerindeki 700. golünü attı.

, bu kez gol sayısıyla öne çıktı. 'nın yıldızı, takımının önceki gece A.Madrid ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 kez ağları sarsarken, kariyerindeki 700. golünü attı. Tangocu, 'da 441, Devler Ligi'nde 114, 'nda 53, Arjantin ile 70, diğer turnuvalarda da 22 gol sevinci yaşadı.
  1. 2.7.2020
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