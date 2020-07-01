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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga Enes Ünal'lı Valladolid 1 puana razı oldı

0-0 | MAÇ SONUCU

Real Valladolid 0-0 Levante | MAÇ SONUCU

'nın 33'üncü haftasında 'ın formasını giydiği Valladolid sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele golsüz tamamlandı. Bu sonuçla Valladolid puanını 36'ya Levante ise 42'ye yükseltti.

'nın 33'üncü haftasında Valladolid ile karşı karşıya geldi.

Nuevo Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Valladolid puanını 36'ya Levante ise 42'ye yükseltti.

ENES ÜNAL 90 DAKİKA OYNADI

Valladolid'de forma giyen milli yıldız zorlu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 01:01
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