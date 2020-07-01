Real Valladolid 0-0 Levante | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 33'üncü haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında Levante ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele golsüz tamamlandı. Bu sonuçla Valladolid puanını 36'ya Levante ise 42'ye yükseltti.
İspanya La Liga'nın 33'üncü haftasında Valladolid ile Levante karşı karşıya geldi.
Nuevo Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Valladolid puanını 36'ya Levante ise 42'ye yükseltti.
ENES ÜNAL 90 DAKİKA OYNADI
Valladolid'de forma giyen milli yıldız Enes Ünal zorlu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 01:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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