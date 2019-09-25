Barcelona'da Lionel Messi şoku!

Bu sezon ilk kez 11'de forma giydiği Villareal maçında sakatlanarak oyundan alınan Lionel Messi'nin son durumu ile ilgili kulübü Barcelona'dan açıklama geldi.

Sezon öncesi kampında sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan ve takıma geç katılan Messi asist yaptığı Villareal mücadelesinde bir kez daha sakatlanıp sol kalçasını tutarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Mücadeleye devam edemeyen ve durumu merak edilen yıldız futbolcu için kulübün resmi sosyal medya hesabından bilgilendirme yapıldı… Sol addüktör kasında esneme tespit edilen Leo Messi'nin sahalara dönüş tarihi iyileşme hızına bağlı olarak netleşeceği ifade edildi.

KRİTİK MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK

Katalan kulübü, Arjantinli futbolcunun iyileşme süresiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İspanyol basını ise Messi'nin La Liga'nın 7. haftasında deplasmandaki Getafe maçında oynamayacağını, 2 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile yapılacak karşılaşmada da oynamasının şüpheli olduğunu yazdı.

Sezonun ilk antrenmanında sağ bacak arka alt adalesinden sakatlık geçiren Messi, 17 Eylül'deki Borussia Dortmund ve 21 Eylül'deki Granada maçlarında yedekten oyuna girmişti.

Arjantinli futbolcu, La Liga'da bu sezon ilk kez 6. haftada oynanan Villarreal maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Messi, 28. dakikada geçirdiği bir sakatlığın ardından ikinci devre sahaya çıkmamış yerine Ousmane Dembele oyuna girmişti.