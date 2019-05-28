Xavi El Sadd'ın başına geçti
28 Mayıs 2019, Salı
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Xavi 'ın başına geçti

Xavi El Sadd'ın başına geçti

Katar ekiplerinden , sözleşmesi biten İspanyol futbolcu 'i olarak görevlendirdiğini duyurdu. Yeni antrenörün yardımcılıklarını yapacak isimler de belli oldu.

kulüplerinden , sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu 'i takımın yeni teknik direktörü olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Xavi'nin iki sezon boyunca unvanıyla takımı çalıştıracağı belirtildi. Xavi'nin yardımcılığını ise Sergio Oriol, Ivan Torres, Oscar Hernandez, Jose Manuel, David Baratas, Antonio Lobo, Sergio Garcia ve Antonio Tramulas üstlenecek.

ile 8 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te transfer olduğu El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza attı.

14. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

El Sadd kulübü geride bıraktığımız sezonu Katar Ligi'nin şampiyonu olarak tamamladı. Ligde son maçta karşı karşıya geldiği El Ahli Doha'ya gol yağdıran ve rakibin 7-2 mağlup ederek sezonu zirvede tamamlayan Katar ekibi, tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 28.05.2019 16:44
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