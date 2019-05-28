Xavi El Sadd'ın başına geçti
Katar ekiplerinden El Sadd, sözleşmesi biten İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak görevlendirdiğini duyurdu. Yeni antrenörün yardımcılıklarını yapacak isimler de belli oldu.
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i takımın yeni teknik direktörü olarak görevlendirdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Xavi'nin iki sezon boyunca teknik direktör unvanıyla takımı çalıştıracağı belirtildi. Xavi'nin yardımcılığını ise Sergio Oriol, Ivan Torres, Oscar Hernandez, Jose Manuel, David Baratas, Antonio Lobo, Sergio Garcia ve Antonio Tramulas üstlenecek.
Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te transfer olduğu El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza attı.
14. ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI
El Sadd kulübü geride bıraktığımız sezonu Katar Ligi'nin şampiyonu olarak tamamladı. Ligde son maçta karşı karşıya geldiği El Ahli Doha'ya gol yağdıran ve rakibin 7-2 mağlup ederek sezonu zirvede tamamlayan Katar ekibi, tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.
- 28.05.2019
- Güncelleme: 28.05.2019 16:44
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 3
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
-
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 3
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
-
''Daha güçlü döneceğiz''
Toplam 2
Yorum
oflu61 kara kara gözlerin yere deysin dizlerin akşam bize gelde trabzon görsün gozlerin
Xavi El Sadd'ın başına geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.