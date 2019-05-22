Sevilla'da Caparros dönemi bitti
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da lösemi hastası olan teknik direktör Joaquin Caparros'un gelecek sezon takımı çalıştırmayacağını duyurdu. İspanyol ekibinde eski teknik direktör Eduardo Berizzo da konulan kanser teşhisi sonrası takımdan ayrılmıştı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla, teknik direktör Joaquin Caparros'un gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.
Sevilla Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Simba SC takımıyla oynanacak maç için Tanzanya'da olan takımın kamp otelinde Teknik Direktör Joaquin Caparros, Kulüp Başkanı Jose Castro ve Sportif Direktör Ramon Rodriguez (Monchi lakaplı) arasında yapılan toplantı sonrasında İspanyol teknik adamın takımı bırakmasıyla ilgili kararın alındığı bildirildi. Caparros'un Sevilla Kulübü içinde başka görevlerde çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.
Sevilla'da 3 farklı dönemde teknik direktörlük yapan ve son iki sezonda takımın başında bulunan 64 yaşındaki Caparros, nisan ayında "kronik lösemi hastalığı" olduğunu açıklamış ancak bunun profesyonel işini yapmasına engel olmadığını söylemişti.
BERIZZO'YA DA KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU
Sevilla, 2017 yılında teknik direktörü Eduardo Berizzo'nun prostat kanseri olduğunu duyurmuştu. Arjantinli çalıştırıcı hastalığı sonrası görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 17:25
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Sevilla'da Caparros dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.