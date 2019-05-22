Sevilla'da Joaquin Caparros dönemi bitti
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'da Caparros dönemi bitti

Sevilla'da Caparros dönemi bitti

ekiplerinden 'da lösemi hastası olan teknik direktör 'un gelecek sezon takımı çalıştırmayacağını duyurdu. İspanyol ekibinde eski teknik direktör da konulan teşhisi sonrası takımdan ayrılmıştı.

1. Futbol Ligi () kulüplerinden , teknik direktör 'un gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

Sevilla Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Simba SC takımıyla oynanacak maç için Tanzanya'da olan takımın kamp otelinde Teknik Direktör Joaquin Caparros, Kulüp Başkanı Jose Castro ve Sportif Direktör Ramon Rodriguez (Monchi lakaplı) arasında yapılan toplantı sonrasında İspanyol teknik adamın takımı bırakmasıyla ilgili kararın alındığı bildirildi. Caparros'un Sevilla Kulübü içinde başka görevlerde çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

Sevilla'da 3 farklı dönemde teknik direktörlük yapan ve son iki sezonda takımın başında bulunan 64 yaşındaki Caparros, nisan ayında "kronik lösemi hastalığı" olduğunu açıklamış ancak bunun profesyonel işini yapmasına engel olmadığını söylemişti.

BERIZZO'YA DA KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Sevilla, 2017 yılında teknik direktörü 'nun prostat kanseri olduğunu duyurmuştu. Arjantinli çalıştırıcı hastalığı sonrası görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 17:25
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