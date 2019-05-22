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Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor
Spor Toto Süper Lig'in bitmesine bir hafta kala sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar sezon ortasında transfer listesininde bulunan ismi yeniden gündemine aldı.
22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:15
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Sezonun son bölümünde yaptığı atakla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, önümüzdeki dönem için transfer çalışmalarına başlarken, Avrupa'dan birçok oyuncuyu da listesine aldı.
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İspanyol basınında Galatasaray için öne çıkan son iddia, Ligue 1 ekiplerinden Nimes'te bu sezon ciddi bir yükselişe imza atan Teji Savanier oldu.
Sevilla'nın transfer listesine aldığı belirtilen Savanier ile ilgilenen kulüpler arasında Fiorentina ve Montpellier ile birlikte Galatasaray'ın da olduğu kaydedildi.
DEVRE ARASINDA DA DÜŞÜNÜLDÜ
Devre arasında Younes Belhanda'nın ayrılık ihtimaline karşın bir arayışa giren Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alan oyunculardan biri de Savanier olmuştu.
Galatasaray, temasa geçtiği Nimes kulübüne 6 milyon euroluk bir teklif iletmiş ancak 10 milyon euroluk bir beklenti ile karşı karşıya kalınca transferden vazgeçmişti.