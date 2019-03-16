Zidane iyi başladı

Real Madrid, hafta içinde göreve getirdiği teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde ilk maçında rahat bir galibiyet aldı. Teknik direktör Santiago Solari döneminde fazla oynama fırsatı bulamayan ancak Zidane ile ilk 11'e dönen Isco, Gareth Bale ve Marcelo, Celta Vigo karşısında alınan galibiyetin mimarları oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gelen Real Madrid'in gollerini 62. dakikada Isco ve 77. dakikada Bale attı.

Zidane karşılaşmanın hem başında hem de sonunda Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftarlarca uzun süre alkışlandı.

Bu arada Celta Vigo'daki Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ilk 11'de sahaya çıkarak, 76. dakikada yerini Fran Beltran'a bıraktı. Emre Mor ise kadroda yer almadı.

Aldığı galibiyetle puanını 54'e çıkaran Real Madrid, 3'üncülükteki yerini korudu. Celta Vigo ise 25 puanla düşme hattındaki 18. sırada yer aldı.