Real Madrid'e evinde soğuk duş! Girona süprizi... 
17 Şubat 2019, Pazar
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'e evinde soğuk duş! süprizi...

Real Madrid'e evinde soğuk duş! Girona süprizi...

'nin () 24. haftasında , evinde 'ya 2-1 mağlup oldu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda 'yı ağırlayan , 25. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede etkili performans ortaya koyan konuk ekip, 65. dakikada penaltıdan Cristhian Stuani ve 75. dakikada Portu'nun kaydettiği gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'da 5 hafta sonra kaybeden ve 45 puanda kalan Madrid ekibi, lider 'nın 9, ikinci sıradaki 'in 2 puan gerisine düştü. Girona ise ligde 10 hafta sonra galip gelerek 27 puana yükseldi.

  1. 17.2.2019 16:59
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