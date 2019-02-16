Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.
Barcelona'nın golünü 43. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı. La Liga'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti.
La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan Atletico Madrid takip etti. İspanyol liginde bir maç eksikle 45 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, TSİ 14.00'te sahasında Girona'ya karşı oynayacak.
- 17.2.2019 01:32
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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