Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı
16 Şubat 2019, Cumartesi
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3 puanı penaltıyla aldı

Barcelona 3 puanı penaltıyla aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 24. haftasında lider sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.

'nın golünü 43. dakikada penaltıdan attı. 'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti.

La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan takip etti. İspanyol liginde bir maç eksikle 45 puanla 3. sırada bulunan , TSİ 14.00'te sahasında Girona'ya karşı oynayacak.

  1. 17.2.2019 01:32
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