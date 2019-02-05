Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması
05 Şubat 2019, Salı
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Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması

() ekibi 'nun sportif direktörü Felipe Minambres, disiplinsiz hareketlerinden dolayı takımdan ayrı çalışan 'un kendini göstermesi için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Minambres, İspanyol gazetecilere yaptığı açıklamada, ve Andrew Hjulsager'in ara transfer döneminde başka kulüplerden teklif aldıklarını ancak kalmaya karar verdiklerini söyledi. Minambres, Emre ile ilgili yöneltilen soruya, "Transfer teklifi aldı ama Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etti. Sadece saha içinde değil saha dışında da kendini göstermeli. Onun hakkında çok konuşuyoruz, o takımdaki oyunculardan biri. Şu anda bizimle birlikte değil ama olacak. Kulübe geldiğinden bu yana yaptığımız gibi onun daha iyi duruma gelmesi için yardımcı olmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Teknik direktör Miguel Cardoso'nun kararıyla disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak'ta takımdan uzaklaştırılan 21 yaşındaki Türk futbolcu, halen takım arkadaşlarından ayrı antrenman yapıyor. Celta'nın tarihindeki en pahalı transfer olarak İspanya'ya gelen Emre, daha önceden iki kez benzer ceza almış ve en fazla 15 gün ayrı kaldıktan sonra takıma geri dönmüştü.

İspanyol basını, ile 2022'nin haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Emre'nin gelecek 3 yıl için kulübe toplam maliyetinin yaklaşık 6 milyon avro olacağını belirtti. Galiçya bölgesinin gazeteleri, kulüp yöneticilerinin yaz döneminde Türk futbolcuyu göndermek istediğini, Emre'nin başka kulübe transfer olmaması halinde sözleşmesinin feshedilmesi seçeneğinin bile düşünüldüğünü iddia etti.

  1. 6.2.2019 01:14
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