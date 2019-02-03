Real Madrid evinde rahat kazandı
03 Şubat 2019, Pazar
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evinde rahat kazandı

Real Madrid evinde rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 22. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 yendi.

'in gollerini son haftalarda formda olan Karim Benzema (Dk. 30) ile Vinicius (Dk. 80) ve Mariano Diaz Merija (Dk. 91) attı.

Bu sonuçla 42 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Real Madrid, zirvedeki takımlardan Barcelona (50), (44) ve Sevilla (36) arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.

22. haftada Barcelona-Valencia: 2-2, Real Betis-Atletico Madrid:1-0 ve Celta Vigo-Sevilla: 1-0'lık skorlarla bitti.

Alaves ise 32 puanla 7. sıraya geriledi.

  1. 4.2.2019 02:14
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