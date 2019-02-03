Real Madrid evinde rahat kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 yendi.
Real Madrid'in gollerini son haftalarda formda olan Karim Benzema (Dk. 30) ile Vinicius (Dk. 80) ve Mariano Diaz Merija (Dk. 91) attı.
Bu sonuçla 42 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Real Madrid, zirvedeki takımlardan Barcelona (50), Atletico Madrid (44) ve Sevilla (36) arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.
22. haftada Barcelona-Valencia: 2-2, Real Betis-Atletico Madrid:1-0 ve Celta Vigo-Sevilla: 1-0'lık skorlarla bitti.
Alaves ise 32 puanla 7. sıraya geriledi.
- 4.2.2019 02:14
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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