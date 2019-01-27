Katalonya derbisi Barcelona'nın
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Girona'yı 2-0 mağlup etti.
Katalonya bölgesinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçta Barcelona'nın gollerini Nelson Semedo (Dk. 9) ve Lionel Messi (Dk. 69) attı.
Barcelona aldığı galibiyetle puanını 49'a çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Girona ise 24 puanda kaldı.
Öte yandan Barcelona'nın kaptanı Messi, La Liga'da 19 gole ulaşırken, hem İspanya'da hem de Avrupa liglerinde gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.
- 27.1.2019 22:58
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Katalonya derbisi Barcelona'nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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