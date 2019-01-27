Katalonya derbisi Barcelona'nın

Katalonya bölgesinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçta Barcelona'nın gollerini Nelson Semedo (Dk. 9) ve Lionel Messi (Dk. 69) attı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 49'a çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Girona ise 24 puanda kaldı.

Öte yandan Barcelona'nın kaptanı Messi, La Liga'da 19 gole ulaşırken, hem İspanya'da hem de Avrupa liglerinde gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.