Katalonya derbisi Barcelona'nın
27 Ocak 2019, Pazar
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Katalonya derbisi 'nın

Katalonya derbisi Barcelona'nın

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 21. haftasında , deplasmanda Girona'yı 2-0 mağlup etti.

Katalonya bölgesinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçta 'nın gollerini Nelson Semedo (Dk. 9) ve (Dk. 69) attı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 49'a çıkararak en yakın rakibi 'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Girona ise 24 puanda kaldı.

Öte yandan Barcelona'nın kaptanı Messi, 'da 19 gole ulaşırken, hem İspanya'da hem de Avrupa liglerinde gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.


  1. 27.1.2019 22:58
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