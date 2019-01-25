Fenerbahçe potada Beşiktaş'a 6 yıldır kaybetmiyor
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın derbide karşılaşacağı Beşiktaş Sompo Japan'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.
Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6 yılda oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş Sompo Japan'a galibiyet sevinci yaşatmadı.
Söz konusu 6 yılda oynanan 15 resmi maçı da Fenerbahçe galip bitirdi.
LİGDE 7 YILDIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe Beko, rakibine ligde ise 7 yıldır maç kaybetmiyor.
Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 17 lig maçını da kazandı.
OBRADOVİC'İN BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ YOK
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.
Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.
- 25.1.2019 12:32
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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