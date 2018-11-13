Celta Vigo'da Cardoso dönemi – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    'da Cardoso dönemi

    Celta Vigo'da Cardoso dönemi

    Milli futbolcular Emre Mor ve 'nun forma giydiği 'da teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlandı

    İspanya ekibi 'da teknik direktörlüğe getirildi.

    Celta Vigo Kulübü, görevinden ayrılan Antonio Mohamed'in yerine 46 yaşındaki Portekizli teknik adam Cardoso ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

    Birçok takımda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Cardoso, ülkesinin Rio Ave ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde teknik direktörlük yaptı.

    Milli futbolcular Emre Mor ve 'nun da forma giydiği Celta Vigo, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

    1. 13.11.2018 09:53
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