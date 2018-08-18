Celta Vigo ile Espanyol puanları paylaştı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Celta Vigo, sahasında Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.
Balaidos Stadı'nda oynanan maçta Espanyol'un golünü 45. dakikada Mario Hermoso atarken, ev sahibi ekip 52. dakikada David Lopez'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.
Kalan dakikalarda gol bulamayan iki takım bu sezonki ilk maçlarından bir puanla ayrıldı.
Celta Vigo'da forma giyen milli futbolculardan Emre Mor, 52. dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna girerken, yedek kulübesinde görev bekleyen Okay Yokuşlu süre alamadı.
- 18.8.2018 22:44
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Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
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Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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