Celta Vigo ile Espanyol puanları paylaştı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ile puanları paylaştı

    Celta Vigo ile Espanyol puanları paylaştı

    'nde () oynanan maçta , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

    Balaidos Stadı'nda oynanan maçta 'un golünü 45. dakikada Mario Hermoso atarken, ev sahibi ekip 52. dakikada David Lopez'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.

    Kalan dakikalarda gol bulamayan iki takım bu sezonki ilk maçlarından bir puanla ayrıldı.

    'da forma giyen milli futbolculardan Emre Mor, 52. dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna girerken, yedek kulübesinde görev bekleyen Okay Yokuşlu süre alamadı.

    1. 18.8.2018 22:44
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