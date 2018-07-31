Atletico Madrid, Arias'ı transfer etti! Vrsaljko'yu Inter'e kiraladı
İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atletico Madrid, Kolombiyalı sağ bek Santiago Arias'ı renklerine bağladı. İspanyol ekibi, PSV Eindhoven'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Atletico Madrid, aynı mevkide oynayan Hırvat futbolcusu Sime Vrsaljko'yu da İtalya'nın Inter takımına kiraladığını duyurdu.
- 1.8.2018 00:45
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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