Atletico Madrid, Arias'ı transfer etti! Vrsaljko'yu Inter'e kiraladı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , Arias'ı transfer etti! Vrsaljko'yu Inter'e kiraladı

    Atletico Madrid, Arias'ı transfer etti! Vrsaljko'yu Inter'e kiraladı

    takımlarından , Kolombiyalı sağ bek Santiago Arias'ı renklerine bağladı. İspanyol ekibi, 'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı

    Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 'nın takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    , aynı mevkide oynayan Hırvat futbolcusu Sime Vrsaljko'yu da 'nın Inter takımına kiraladığını duyurdu.

    1. 1.8.2018 00:45
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