Gelson Martins Atletico Madrid’de – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Gelson Martins Atletico Madrid’de

    İspanyol ekibi , Sporting’te forma giyen Portekizli futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

    takımlarından yeni sezon hazırlıklarına transferlerle de devam ettiriyor. Madrid temsilcisi, Portekiz Ligi ekiplerinden 'da forma giyen genç futbolcu ile 6 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan transferde 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı açıkladı. Martins'in piyasa değeri ise 35 milyon Euro olarak gösteriliyordu.

    ?Gelson Martins, 2017-2018 sezonunda görev aldığı Sporting'te 53 mücadeleye çıkarken, 13 kez rakip fileleri havalandırırdı. 10 kez de golü hazırlayan isim oldu.
    1. 25.7.2018 13:25
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