Pogba bombası! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Pogba bombası!

    Pogba bombası!

    ’da Mourinho ile sorunları bulunan , menajeri Raiola tarafından ’ya teklif edildi.

    Andres Iniesta'nın 'ya gitmesinin ardından orta saha için arayışlarını sürdüren 'da flaş bir isim gündeme geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre 'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunu Katalan devine önerdi. Raiola, 'la yolları ayırma noktasına gelen 26 yaşındaki Fransız yıldızın kariyerine Barca'da devam etmek istediğini yöneticilere bildirdi.

    MANU'DA HUZURSUZ
    Bu teklife olumlu yaklaşan Barcelona'nın en kısa süre içerisinde Pogba'nın kulübüyle temasa geçeceği kaydedildi. İki sezon önce 105 milyon Euro karşılığında 'tan Manchester United'a giden yıldız oyuncunun, son dönemde ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.
    1. 15.7.2018
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