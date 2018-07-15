Pogba bombası!
Manchester United’da Mourinho ile sorunları bulunan Paul Pogba, menajeri Raiola tarafından Barcelona’ya teklif edildi.
MANU'DA HUZURSUZ
Bu teklife olumlu yaklaşan Barcelona'nın en kısa süre içerisinde Pogba'nın kulübüyle temasa geçeceği kaydedildi. İki sezon önce 105 milyon Euro karşılığında Juventus'tan Manchester United'a giden yıldız oyuncunun, son dönemde Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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