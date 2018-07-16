Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Adı Süper Lig büyükleriyle zaman zaman anılan Klaassen'le ilgili de önemli bir detay veren Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı;

''Klaassen çok iyi bir futbolcu. Beşiktaş'tan Ali Naibi, 'Beşiktaş'a gelir mi?' diye sordu, ben de konuştum. 'Türkiye'yi düşünmüyorum' dedi. Konu açılmadan kapandı.''