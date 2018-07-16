Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a transferde kötü haber!

Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:06:15
Güncelleme: 10:08:05
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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren Cenk Tosun, Sabah gazetesine gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlayan Cenk, Beşiktaş'ın gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olacağına inanıyor.
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Fikret Orman'ın yapacağı transferlere vurgu yapan golcü oyuncu, ''Başkanımız Fikret Orman'ın yapacağı transferlerlegelecek yıl da Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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2018 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla fiyatını ve taliplerini artıran Domagoj Vida'nın Everton'a gideceği yönündeki haberleri de değerlendiren Cenk Tosun, ''Vida'yı Everton istiyor olsaydı, en azından fikrimi alırlardı diye düşünüyorum.'' dedi.
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Adı Süper Lig büyükleriyle zaman zaman anılan Klaassen'le ilgili de önemli bir detay veren Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı;
''Klaassen çok iyi bir futbolcu. Beşiktaş'tan Ali Naibi, 'Beşiktaş'a gelir mi?' diye sordu, ben de konuştum. 'Türkiye'yi düşünmüyorum' dedi. Konu açılmadan kapandı.''
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Yıldız golcü aynı zamanda baba olacağının da mesajını verdi. Sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Cenk Tosun, ''Rabbim nasip ederse bir evladımız olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bereketiyle gelir, sağlıklı doğar. Bizim için ayrı bir heyecan ve mutluluk.'' şeklinde konuştu.