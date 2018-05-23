Celta Vigo'da Antonio Mohamed dönemi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da dönemi

    Celta Vigo'da Antonio Mohamed dönemi

    () ekibi 'da teknik direktörlüğe Arjantinli getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Unzue'den boşalan teknik direktörlük görevi için ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    İlk kez Avrupa'da teknik adamlık yapacak 48 yaşındaki Antonio Mohamed, ülkesinde Huracan, Colon, Independiente, 'da Queretaro, Veracruz, Chiapas, Tijuana, America ve Monterrey gibi takımları çalıştırdı.

    Milli futbolcu Emre Mor'un da forma giydiği , geçen sezon Unzue yönetiminde 'da topladığı 49 puanla 13. olmuştu.


    1. 23.5.2018 03:27
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