Sulley Muntari Deportivo’da – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Deportivo’da

    Sulley Muntari Deportivo’da
    İspanya La Liga ekibi , serbest oyuncu Ganalı Sulley Muntari'yi transfer etti. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Muntari ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Milli futbolcu Emre Çolak'ın da mücadele ettiği Deportivo, La Liga'da 24 hafta sonunda 17 puanla 19. sırada bulunuyor.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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