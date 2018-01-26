İdmandan neden kovulduğunu açıkladı
La Liga ekibi Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak teknik direktör Cristobal Paralo tarafından antrenmandan kovulmasının nedenini açıkladı.
Yıldız futbolcu kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cristobal Parralo tarafından antrenmandan atılmasının sebebinin dil kaynaklı bir anlaşmazlık olduğunu açıkladı.
Emre Çolak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
"Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti. Hoca: "bir problemin mi var ? İdman yapmak istemiyorsan içeri git" dedi. "Bir problemim yok." dememe rağmen, dil probleminden dolayı anlaşamadık.Olay tamamen bundan ibarettir . Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldığım sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:40
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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