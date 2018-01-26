İdmandan neden kovulduğunu açıkladı

Yıldız futbolcu kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cristobal Parralo tarafından antrenmandan atılmasının sebebinin dil kaynaklı bir anlaşmazlık olduğunu açıkladı.

Emre Çolak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti. Hoca: "bir problemin mi var ? İdman yapmak istemiyorsan içeri git" dedi. "Bir problemim yok." dememe rağmen, dil probleminden dolayı anlaşamadık.Olay tamamen bundan ibarettir . Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldığım sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."







