Emre Çolak idmandan kovuldu

Deportivo La Coruna forması giyen milli futbolcu Emre Çolak, antrenmanda teknik direktör Cristobal Parralo ile tartıştı ve idmandan atıldı. Emre Çolak'ın pas hataları yapmasının ardından milli futbolcuyu uyaran teknik direktör Cristobal Parralo, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan soyunma odasına git" dedi ve Emre Çolak'ı idmandan attı.