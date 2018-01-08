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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Real'de kötü gidişat sürüyor

    Real'de kötü gidişat sürüyor

    'nin (La Liga) 18. haftasında , deplasmanda 'yla 2-2 berabere kaldı.

    Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmada , 'i konuk etti. Mücadelenin 33. dakikasında Iago Aspas'ın pasında topla buluşan Daniel Wass, karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

    Real Madrid'in bu gole cevabı, 36. dakikada 'den geldi. Sadece üç dakika sonra skoru eşitleyen Real Madrid, 38. dakikada yine 'in golüyle üstünlüğü yakalamayı başararak ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

    , 72. dakikada kazandığı penaltıyı Iago Aspas'la değerlendiremese de 82. dakikada Daniel Wass'ın pasını gole çeviren Maxi Gomez'le beraberliği yakaladı: 2-2. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 2-2 berabere bitti.

    Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Emre Mor, 72. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.

    Bu skorla puanını 32'ye yükselten Real Madrid'in, 23 Aralık'ta 3-0 yenildiği lider Barcelona ile arasındaki puan farkı da 16'ya çıktı. Ligin 18. haftasında konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup eden Barcelona'nın 48 puanı bulunuyor.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:08
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