Ronaldo sevinmeyi unuttu!
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Las Palmas maçında atılan golden sonra sevinmemesi İspanyol medyasında yankı uyandırdı.
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Las Palmas maçında da gol hasretine son veremezken Isco'ya yaptığı asistten sonra sevinmemesi gündeme oturdu. Bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 1 gol atabilen ve şut yüzdesi ile Avrupa'nın en büyük 5 ligi içinde en kötü futbolcusu olan Ronaldo'nun yüzü bir türlü gülmüyor. Real Madrid'in Las Palmas'ı 3-0 yendiği maçın son golünü Isco kaydetmiş, asisti ise Portekizli yıldız Ronaldo yapmıştı. Ancak Isco'nun golünden sonra Ronaldo'nun sevinmemesi ve sinirli şekilde kendi yarı sahasına geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
Konu hakkında açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Ronaldo'nun Isco'ya verdiği gol pasından dolayı memnun olduğumu ona söyledim. Çok güzel bir goldü. Hepimiz Ronaldo'nun gol attıktan sonra mutlu olduğunu biliyoruz. Ama bu durumu değiştireceğine inanıyoruz" dedi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:13
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Çilingir Belhanda
Toplam 3
Yorum
ramis sevdiğim bir oyuncuydu ve galatasarayda oyun zekası oyunu yönlenlendirmesi isabetli şutları iyiki geldin herşey daha iyi olacak gs için
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 9
Yorum
nimet acar adam gibi adam harcanıyor alper
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Düşmanını gördü!
Toplam 29
Yorum
Düsseldorf'lu Şeytanın avukatlıgını üstlenip yapılanları bir zekâ oyunu gibi tanıtmak, milletin aklıyla alay etmekte nesi ? BÜYÜK PATLAMAYA AZ KALDI !
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