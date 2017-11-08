Ronaldo sevinmeyi unuttu!

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Las Palmas maçında da gol hasretine son veremezken Isco'ya yaptığı asistten sonra sevinmemesi gündeme oturdu. Bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 1 gol atabilen ve şut yüzdesi ile Avrupa'nın en büyük 5 ligi içinde en kötü futbolcusu olan Ronaldo'nun yüzü bir türlü gülmüyor. Real Madrid'in Las Palmas'ı 3-0 yendiği maçın son golünü Isco kaydetmiş, asisti ise Portekizli yıldız Ronaldo yapmıştı. Ancak Isco'nun golünden sonra Ronaldo'nun sevinmemesi ve sinirli şekilde kendi yarı sahasına geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Konu hakkında açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Ronaldo'nun Isco'ya verdiği gol pasından dolayı memnun olduğumu ona söyledim. Çok güzel bir goldü. Hepimiz Ronaldo'nun gol attıktan sonra mutlu olduğunu biliyoruz. Ama bu durumu değiştireceğine inanıyoruz" dedi.



