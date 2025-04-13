  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United 4-1 Manchester United | MAÇ SONUCU-ÖZET

Newcastle United 4-1 Manchester United | MAÇ SONUCU-ÖZET

Milli kaleci Altay Bayındır’ın kariyerinde ilk kez Premier Lig'de forma giydiği maçta Manchester United, deplasmanda Newcastle United’a 4-1 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 20:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United 4-1 Manchester United | MAÇ SONUCU-ÖZET

Premier Lig'in 32'nci haftasında Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United deplasmanda Newcastle United'ın konuğu oldu.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın Manchester formasıyla ligde ilk kez görev aldığı karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 4-1 mağlup etti.

Newcastle'a galibiyeti golleri 24'üncü dakikada Tonali, 49 ve 64'üncü dakikada Barnes ve 77'nci dakikada Guimaraes kaydetti.

Konuk ekip Manchester United'ın tek golünü ise 37'nci dakikada Arjantinli oyuncu Garnacho attı.

Ev sahibi ekip puanını 56'ya çıkarırken, Manchester ekibi ise 38 puanda kaldı.

Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor!
Net Global Sivasspor-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Kardelenler'de heyecan dorukta! Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor...
Türkiye-Irak arasındaki toplantıda "PKK çağrıya uymalı" mesajı! Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı
Mou: Televizyon uzmanları açıklasın
De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea'ye Ipswich çelmesi! Chelsea'ye Ipswich çelmesi! 20:09
Liverpool evinde hata yapmadı! Liverpool evinde hata yapmadı! 20:05
F.Bahçe Opet Avrupa 3.sü! F.Bahçe Opet Avrupa 3.sü! 19:56
Sütlü: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" Sütlü: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" 19:43
Jakirovic: "Takım inanılmaz karakter koydu" Jakirovic: "Takım inanılmaz karakter koydu" 19:41
İnan: "Maçı çevirmesini bildik" İnan: "Maçı çevirmesini bildik" 19:39
Daha Eski
Şahin: "İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı" Şahin: "İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı" 19:38
Cansu Bektaş 3. kez Avrupa şampiyonu Cansu Bektaş 3. kez Avrupa şampiyonu 19:27
Açıkalın: "Önemli bir 3 puan aldık" Açıkalın: "Önemli bir 3 puan aldık" 19:00
Olimpiyat Stadı'nda golsüz beraberlik! Olimpiyat Stadı'nda golsüz beraberlik! 18:58
Net Global Sivasspor-F.Bahçe | CANLI Net Global Sivasspor-F.Bahçe | CANLI 18:52
Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor! Tekke: Kolay karşılaşmamız olmuyor! 18:39