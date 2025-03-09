  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada iki takım da kazanmak isterken, maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Tottenham-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 08:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Tottenham-Bournemouth maçı 9 Mart Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Sezon sonunda...
DİĞER
MİLLİ MAÇ COŞKUSU BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım programı
PKK'nın fesih kongresi için "İkinci Kandil" formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3'lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
G.Saray yeni seri peşinde!
Maç sonu flaş eleştiri! "Savaşan oyuncun yok"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Felix bombası! Transfer... Felix bombası! Transfer... 09:11
Maç sonu flaş eleştiri! "Savaşan oyuncun yok" Maç sonu flaş eleştiri! "Savaşan oyuncun yok" 08:55
Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol 00:50
Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol 00:49
Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 00:47
Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol 00:39
Daha Eski
Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol 00:38
Güneş: Bunun sorumlusu benim Güneş: Bunun sorumlusu benim 00:32
Trabzonspor'a Hatay şoku! Trabzonspor'a Hatay şoku! 00:31
Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar 00:31
G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip! G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip! 00:31
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! 00:31