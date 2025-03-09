Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Manchester United-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini beklemeye geçti. Ruben Amorim yönetiminde son 4 maçında 4 puan toplayan Kırmızı Şeytanlar, iç evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı hedefliyor. 33 puanla 14. sırada bulunan Manchester ekibi, kötü giden sezonda taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Mikel Arteta yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal ise son 2 haftada beklenmedik puan kayıpları yaşadı. İki maç eksikle Liverpool'un 16 puan gerisine düşen Londra temsilcisi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. 54 puanla 2. sırada yer alan deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında moral arıyor. İki büyük kulübün oynayacağı maçta Anthony Taylor düdük çalacak. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Manchester United-Arsenal maçı 9 Mart Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Maguire, de Ligt, Yoro, Dalot, Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee, Hojlund

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Odegaard, Rice, Nwameri, Tossard, Merino

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Premier Lig'in en önemli maçlarından biri olan Manchester United-Arsenal maçı öncesi takımlarda yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Manchester United'da Altay Bayındır, Lisandro Martinez, Jonny Evans, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Mason Mount ve Amad Diallo'nun sakatlıkları bulunuyor. Futbolcuların ne zaman geri döneceği bilinmezken, Patrick Dorgu kart cezasından dolayı kritik maçta süre alamayacak.

Arsenal cephesinde ise Tomiyasu, Martinelli, Saka, Havertz ve Gabriel Jesus'un tedavileri devam ediyor. Ayrıca Lewis-Skelly de kart cezasından dolayı Manchester United deplasmanında forma giyemeyecek.

MANCHESTER UNİTED İLE ARSENAL ARASINDA 225. MAÇ

Tarihleri boyunca 224 kez rakip olan Manchester United ile Arsenal, Premier Lig'in 28. haftasında 225. kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 93'ünde Kırmızı Şeytanlar üstün olmayı başarırken, 80 mücadeleyi de Londra ekibi kazandı. İki büyük takım arasında oynanan 51 maç ise beraberlikle sonuçlandı.