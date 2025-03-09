  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından birinde sahne alacak takımlar taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Ruben Amorim yönetiminde beklentilerin altında kalan Kırmızı Şeytanlar, evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmak istiyor. 33 puanla 14. sırada yer alan Manchester ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 4 puan toplayabildi. Son 2 maçını da kazanamayan Arsenal ise şampiyonluk mücadelesinde daha fazla hata yapmak istemiyor. İki maç eksikle Liverpool'un 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Mikel Arteta'nın öğrencileri, zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 08:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)
Manchester United-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini beklemeye geçti. Ruben Amorim yönetiminde son 4 maçında 4 puan toplayan Kırmızı Şeytanlar, iç evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı hedefliyor. 33 puanla 14. sırada bulunan Manchester ekibi, kötü giden sezonda taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor. Mikel Arteta yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal ise son 2 haftada beklenmedik puan kayıpları yaşadı. İki maç eksikle Liverpool'un 16 puan gerisine düşen Londra temsilcisi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. 54 puanla 2. sırada yer alan deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında moral arıyor. İki büyük kulübün oynayacağı maçta Anthony Taylor düdük çalacak. Peki, Manchester United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Manchester United-Arsenal maçı 9 Mart Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Maguire, de Ligt, Yoro, Dalot, Fernandes, Casemiro, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee, Hojlund

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Odegaard, Rice, Nwameri, Tossard, Merino

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Premier Lig'in en önemli maçlarından biri olan Manchester United-Arsenal maçı öncesi takımlarda yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Manchester United'da Altay Bayındır, Lisandro Martinez, Jonny Evans, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Mason Mount ve Amad Diallo'nun sakatlıkları bulunuyor. Futbolcuların ne zaman geri döneceği bilinmezken, Patrick Dorgu kart cezasından dolayı kritik maçta süre alamayacak.

Arsenal cephesinde ise Tomiyasu, Martinelli, Saka, Havertz ve Gabriel Jesus'un tedavileri devam ediyor. Ayrıca Lewis-Skelly de kart cezasından dolayı Manchester United deplasmanında forma giyemeyecek.

MANCHESTER UNİTED İLE ARSENAL ARASINDA 225. MAÇ

Tarihleri boyunca 224 kez rakip olan Manchester United ile Arsenal, Premier Lig'in 28. haftasında 225. kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 93'ünde Kırmızı Şeytanlar üstün olmayı başarırken, 80 mücadeleyi de Londra ekibi kazandı. İki büyük takım arasında oynanan 51 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...
G.Saray'dan stoper hamlesi!
DİĞER
Gupse Özay küplere bindi! "Kızımı göstermeyin demiştim, durum çok ciddi"
PKK'nın fesih kongresi için "İkinci Kandil" formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3'lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
G.Saray yeni seri peşinde!
Maç sonu flaş eleştiri! "Savaşan oyuncun yok"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Felix bombası! Transfer... Felix bombası! Transfer... 09:11
Maç sonu flaş eleştiri! "Savaşan oyuncun yok" Maç sonu flaş eleştiri! "Savaşan oyuncun yok" 08:55
Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol 00:50
Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol 00:49
Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 00:47
Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol 00:39
Daha Eski
Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol 00:38
Güneş: Bunun sorumlusu benim Güneş: Bunun sorumlusu benim 00:32
Trabzonspor'a Hatay şoku! Trabzonspor'a Hatay şoku! 00:31
Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar 00:31
G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip! G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip! 00:31
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! 00:31