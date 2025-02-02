  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 0-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United 0-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United, evinde ağırladığı Crystal Palace'a 2-0 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 19:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United 0-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma oynandı. Manchester United, evinde Crystal Palace'ı ağırladı. Ancak maçı 2-0'lık net bir skorla kazanan taraf konuk ekip Crystal Palace oldu.

Maçın yıldızı Jean-Philippe Mateta, her iki golünü de atarak takımını galibiyete taşıdı. 64. dakikada ilk golünü kaydeden Mateta, maçın son dakikalarına doğru 89'da bir kez daha fileleri sarstı ve Crystal Palace'a kritik üç puanı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, 30 puanla ligdeki yerini sağlamlaştırırken, Manchester United 29 puanda kaldı.

Kardelenler - Dizi
F.Bahçe - Ç. Rizespor | CANLI
DİĞER
Anne olmaya gün sayıyor! Gizem Karaca'dan karnı burnunda kar tatili pozu...
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
C.Alanyaspor deplasmanda galip
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palace Mateta'nın golleriyle ManU'yu devirdi! Palace Mateta'nın golleriyle ManU'yu devirdi! 19:06
Palut: F.Bahçe'nin analizi kolay değil Palut: F.Bahçe'nin analizi kolay değil 18:47
Barça Alaves’i Lewa'nın golüyle geçti! Barça Alaves’i Lewa'nın golüyle geçti! 18:41
F.Bahçe G.Saray'ı 3-0 mağlup etti! F.Bahçe G.Saray'ı 3-0 mağlup etti! 18:35
F.Bahçe - Ç. Rizespor | CANLI F.Bahçe - Ç. Rizespor | CANLI 18:33
Mourinho: Ç.Rizespor en iyi takım Mourinho: Ç.Rizespor en iyi takım 18:20
Daha Eski
Manisa ve Karagümrük yenişemedi! Manisa ve Karagümrük yenişemedi! 18:11
Amedspor ile Sakarya puanları paylaştı! Amedspor ile Sakarya puanları paylaştı! 18:11
C.Alanyaspor deplasmanda galip C.Alanyaspor deplasmanda galip 18:02
Yeni transferler sahada! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Yeni transferler sahada! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 18:00
G.Saray G.Antep kafilesini açıkladı! G.Saray G.Antep kafilesini açıkladı! 17:27
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları 17:02