Manchester United 0-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma oynandı. Manchester United, evinde Crystal Palace'ı ağırladı. Ancak maçı 2-0'lık net bir skorla kazanan taraf konuk ekip Crystal Palace oldu.

Maçın yıldızı Jean-Philippe Mateta, her iki golünü de atarak takımını galibiyete taşıdı. 64. dakikada ilk golünü kaydeden Mateta, maçın son dakikalarına doğru 89'da bir kez daha fileleri sarstı ve Crystal Palace'a kritik üç puanı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, 30 puanla ligdeki yerini sağlamlaştırırken, Manchester United 29 puanda kaldı.