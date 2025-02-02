  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluğa oynayan Arsenal, tekrar üst sıralara çıkmak için mücadele veren rakibi karşısında galibiyet arıyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi takımda Mikel Arteta'nın nasıl bir müdahalede bulunacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Wolverhampton'ı 1-0 mağlup eden Arsenal, Manchester City karşısında kazanarak Liverpool ile olan puan farkını kapatmayı hedefliyor. Erling Haland ile etkili bir performans koymayı amaçlayan Pep Guardiola'nın öğrenciler ise, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manchester City, 41 puanla 4. sırada bulunuyor. Londra deplasmanında 3 puanı alan taraf olmak isteyen Manchester temsilcisi, ilk 4 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:05 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Mikel Arteta'nın öğrencilerinin kritik karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Wolverhampton deplasmanında 1-0 kazanan Londra temsilcisi, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Arsenal, ligde oynadığı 23 maçta; 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beklenmedik düşüş sonrası tekrar ilk 4'e girmeyi başaran Pep Guardiola'nın öğrencileri ise son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 41 puan topladı. Arsenal karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak, 3 puanı alan taraf olmak isteyen Manchester City, zorlu deplasmanda Erling Haland önderliğinde gol ya da goller bulmak için mücadele edecek. Peter Bankes'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Arsenal - Manchester City maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Kardelenler - Dizi
Danso'dan flaş transfer kararı!
DİĞER
Şeyma Subaşı ailesiyle İstanbul turuna çıktı! Adeta şehrin altını üstüne getirdiler...
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbul'da kazanan Ümraniye! İstanbul'da kazanan Ümraniye! 16:20
Şanlıurfa evinde İstanbul'u yendi! Şanlıurfa evinde İstanbul'u yendi! 16:18
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı detayları 16:13
Danso'dan flaş transfer kararı! Danso'dan flaş transfer kararı! 16:12
Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? 16:05
Beşiktaş'tan flaş Lemina açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Lemina açıklaması! 16:04
Daha Eski
Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? 15:22
Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı ne zaman? 15:10
Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri... Morata İstanbul'da! İşte ilk sözleri... 14:57
Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 14:55
Mourinho ne yapacağını şaşırdı! Yeni transferler... Mourinho ne yapacağını şaşırdı! Yeni transferler... 14:53
Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? 14:50