Arsenal - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligi şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Mikel Arteta'nın öğrencilerinin kritik karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Wolverhampton deplasmanında 1-0 kazanan Londra temsilcisi, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Arsenal, ligde oynadığı 23 maçta; 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beklenmedik düşüş sonrası tekrar ilk 4'e girmeyi başaran Pep Guardiola'nın öğrencileri ise son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 41 puan topladı. Arsenal karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak, 3 puanı alan taraf olmak isteyen Manchester City, zorlu deplasmanda Erling Haland önderliğinde gol ya da goller bulmak için mücadele edecek. Peter Bankes'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Arsenal - Manchester City maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.
ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.