  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 5-1 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arsenal 5-1 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda konuk ettiği Manchester City'yi 5-1'lik net bir skorla mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal 5-1 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda konuk ettiği Manchester City'yi 5-1'lik net bir skorla mağlup etti.

MAÇIN GOLLERİ

2. dakikada Martin Ødegaard, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada Erling Haaland, Manchester City adına beraberlik golünü kaydetti.

56. dakikada Arsenal'den Thomas Partey, takımını yeniden öne geçirdi.

62. dakikada Myles Lewis-Skelly, Arsenal'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

76. dakikada Kai Havertz, Arsenal'in skor üstünlüğünü pekiştirdi.

90+3. dakikada Ethan Nwaneri, maçın son golünü atarak Arsenal'i 5-1'lik zaferle taşıdı.

Bu galibiyetle Arsenal, yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak Liverpool ile olan puan farkını 6'ya indirdi. Arsenal, aynı zamanda 1 maç eksiğiyle ligde ikinci sırada yer alıyor.

Manchester City ise ligdeki son 6 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmiş oldu. City, 41 puanla 4. sıradaki yerini koruyor.

Kardelenler - Dizi
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım!
DİĞER
Estrela - Benfica maçı hangi kanalda? Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
F.Bahçe Kadıköy'de geri döndü!
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:14
Adnan Er: "Takımımızı sahadan çekmediysek..." Adnan Er: "Takımımızı sahadan çekmediysek..." 22:13
Ghezzal: Büyük bir rezalet Ghezzal: Büyük bir rezalet 22:10
Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı! Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı! 22:07
İlhan Palut: Kötü senaryoydu İlhan Palut: Kötü senaryoydu 22:02
Arsenal seriyi 14 maça çıkardı! Arsenal seriyi 14 maça çıkardı! 21:55
Daha Eski
Jose Mourinho'dan hakem isyanı! Jose Mourinho'dan hakem isyanı! 21:51
Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum 21:47
Esenler Erok ve Bolu berabere kaldı Esenler Erok ve Bolu berabere kaldı 21:43
Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... 21:39
Edin Dzeko: Çılgınca bir maçtı Edin Dzeko: Çılgınca bir maçtı 21:39
Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! 21:35