Arsenal 5-1 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda konuk ettiği Manchester City'yi 5-1'lik net bir skorla mağlup etti.

MAÇIN GOLLERİ

2. dakikada Martin Ødegaard, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada Erling Haaland, Manchester City adına beraberlik golünü kaydetti.

56. dakikada Arsenal'den Thomas Partey, takımını yeniden öne geçirdi.

62. dakikada Myles Lewis-Skelly, Arsenal'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

76. dakikada Kai Havertz, Arsenal'in skor üstünlüğünü pekiştirdi.

90+3. dakikada Ethan Nwaneri, maçın son golünü atarak Arsenal'i 5-1'lik zaferle taşıdı.

Bu galibiyetle Arsenal, yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak Liverpool ile olan puan farkını 6'ya indirdi. Arsenal, aynı zamanda 1 maç eksiğiyle ligde ikinci sırada yer alıyor.

Manchester City ise ligdeki son 6 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmiş oldu. City, 41 puanla 4. sıradaki yerini koruyor.