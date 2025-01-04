Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Crystal Palace - Chelsea karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 3 maçta da puan kaybeden Chelsea, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4. sıraya kadar geriledi. Şampiyonluk parolası ile sezona devam eden ve beklenmedik puan kayıpları yaşayan Enzo Maresca'nın öğrencileri, Crystal Palace karşısında kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. Küme düşme hattından çıkan ve 15. sıraya kadar yükselen ev sahibi takım ise Chelsea karşısında 3 paun için sahaya çıkacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Crystal Palace - Chelsea maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak Crystal Palace - Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Enzo Maresca yönetiminde sezona etkili başlayan Chelsea, son 3 haftada aldığı sonuçlarla şok etkisi oluşturdu. Geçtiğimiz hafta Ipswich Town'a 2-0 kaybeden mavi-beyazlılar, Fulham karşısında da son dakikada yediği golle karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. üst üste alınan kötü sonuçların ardından 2. sıradan 4. sıraya kadar gerileyen Chelsea kötü gidişe dur demek istiyor.

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