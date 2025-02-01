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Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest 7-0 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest 7-0 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest sahasında Brighton'u 7-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 17:30
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Nottingham Forest 7-0 Brighton (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Brighton'u 7-0 mağlup etti.

CHRIS WOOD'DAN HAT TRICK

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Lewis Dunk (KK), 25'inci dakikada Morgon Gibbs-White, 32'nci, 64'üncü ile 70'inci (P) dakikalarda Chris Wood, 89'uncu dakikada Neco Williams ve 90+1'inci dakikada Jota Silva kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Nottingham Forest, 47 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Brighton ise 34 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Nottingham Forest, Fulham deplasmanına konuk olacak. Brighton ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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