Brentford - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford ile Arsenal karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlarken, yeni yılın ilk lig maçında nasıl bir sonucun alınacağı merak ediliyor. Mikel Arteta yönetiminde başarılı bir performans gösteren Arsenal, güçlü rakibi karşısında 3 puanı alan taraf olmak istiyor. Oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Arsenal, kazanması durumunda 39 puanla 2. sıraya yükselecek. Lider Liverpool ile puan farkını kapatmayı amaçlayan deplasman takımı, zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Evinde oynayacağı maçı kazanarak moral arayan Brentford ise son haftalarda aldığı mağlubiyetleri unutmak istiyor. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen deplasman takımı, 19. haftada oynanacak karşılaşmadan galip gelerek çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair merak edilenler...

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak Brentford - Arsenal maçı 1 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni yılın ilk gününde oynanacak Brentford - Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BUKAYO SAKA'NIN SAKATLIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Premier Lig'de oynanan 18 karşılaşmada 36 puan toplayan Arsenal'da Bukayo Saka'nın sakatlığı Teknik Direktör Mikel Arteta ve ekibini düşündürüyor. Ligde oynadığı 16 maçta 5 gol ve 10 asist katkısında bulunan İngiliz futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

23 yaşındaki yıldız futbolcudan faydalanamayacak olan Arsenal'in nasıl bir çözüm bulacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

KAI HAVERTZ GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bukayo Saka'nın sakatlanmasının ardından sorumluluk almaya devam eden Kai Havartz gollerini atmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Ipswich Town maçında takımının tek golünü kaydeden Alman yıldız, 3 puanı kazandıran isim olmuştu. Crystal Palace maçını da boş geçmeyen 25 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de oynadığı 17 maçta 7 gol ve 2 asist yaptı.