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Haberler İngiltere Premier Lig Brentford 1-3 Arsenal | MAÇ SONUCU - ÖZET

Brentford 1-3 Arsenal | MAÇ SONUCU - ÖZET

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford'a konuk oldu. Arteta'nin öğrencileri zorlu deplasmandan 3-1'lik galibiyetle döndü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 00:19
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Brentford 1-3 Arsenal | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Brentford'u 3-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gabriel Jesus, 50. dakikada Mikel Merino ve 53. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Ev sahibi Brentford'un tek golünü ise 13. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal, 39 puanla ikinciliğini sürdürdü. Premier Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıkan Brentford ise 24 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in bir sonraki haftasında deplasmanda Brighton'a konuk olacak. Brentford ise deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

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