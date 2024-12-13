  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında zirve ile olan puan farkını kapatmak isteyen Arteta'nın öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Mikel Arteta'nın takımı, taraftarı önünde net bir skor almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Everton maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saraylı yıldızın yeni takımı belli oldu!
Reklam
DİĞER
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün'den şoke eden taciz itirafı! "Karşılık vermeyince..."
Dışişleri Bakanlığında kritik görüşme: Bakan Fidan Blinken'ı kabul etti
Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım
F.Bahçe'nin yeni stoperi Hollanda'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho için yurt dışında olay sözler! Mourinho için yurt dışında olay sözler! 12:14
Ertuğrul Doğan: Adaletsizliğe karşı... Ertuğrul Doğan: Adaletsizliğe karşı... 12:08
Göztepe'den Hatayspor'a: Kabak tadı verdi! Göztepe'den Hatayspor'a: Kabak tadı verdi! 12:07
Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman? Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman? 12:04
Hatayspor'dan Karaoğlan tepkisi! "Sabrımız kalmadı" Hatayspor'dan Karaoğlan tepkisi! "Sabrımız kalmadı" 11:58
Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman? Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman? 11:56
Daha Eski
Arsenal - Everton maçı ne zaman? Arsenal - Everton maçı ne zaman? 11:46
TFF'den Özbek'e ceza! TFF'den Özbek'e ceza! 11:43
Liverpool - Fulham Town maçı ne zaman? Liverpool - Fulham Town maçı ne zaman? 11:37
Wolverhampton - Ipswich Town maçı ne zaman? Wolverhampton - Ipswich Town maçı ne zaman? 11:27
G.Saraylı yıldızın yeni takımı belli oldu! G.Saraylı yıldızın yeni takımı belli oldu! 11:13
Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman? 11:13