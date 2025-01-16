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Haberler İngiltere Premier Lig Ipswich Town 0-2 Brighton and Hove Albion (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ipswich Town 0-2 Brighton and Hove Albion (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brighton and Hove Albion deplasmanda Ipswich Town'u 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 00:34
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Ipswich Town 0-2 Brighton and Hove Albion (MAÇ SONUCU ÖZET)

Brighton and Hove Albion, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Ipswich Town'u 2-0 mağlup etti.

Brighton'a galibiyeti getiren goller, 59. dakikada Kaoru Mitoma ve 82. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Milli Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu henüz sakatlığının iyileşmemesi sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

Bu karşılaşmayla birlikte Brighton, Premier Lig'de 31 puanla 9. sıraya yükseldi. Ipswich ise 16 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.

Premier Lig'in 22. haftasında Brighton, Manchester United deplasmanına konuk olacak, Ipswich ise sahasında Manchester City'i ağırlayacak.

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