Manchester City - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Son 11 maçında 1 galibiyet alabilen City'de, Pep Guardiola'nın kötü gidişe karşı nasıl önlem alacağı ise merak ediliyor. Son dakikalarda yedikleri gollerle hayal kırıklığına uğrayan mavi-beyazlılar, kümede kalma mücadelesi veren Everton karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Manchester City - Everton maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY KAÇINCI SIRADA?

Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet alabilen Manchester City'nin 18 hafta sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. Kötü gidişata bir an önce son vermek isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 15. sırada yer alan Everton karşısında hata yapmak istemiyor.

HAALAND GOL YÜKÜNÜ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Son oynadığı 11 maçın 1'ini kazanan Manchester City'de takım performansı taraftarı endişelendiriyor. Pep Guardiola'nın nasıl bir çözüm bulacağı merak edilirken, oyuncuların form grafiği ise araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz sene şampiyonlukta damga vuran oyuncuların başında gelen Erling Haaland, 2024-2025 sezonunda da takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor.

Premier Lig'de bu sezon 17 maçta şans bulan Norveçli golcü, 1 bin 530 dakika süre aldı. Oynadığı dakikalar içerisinde 13 kere fileleri havalandıran Haaland, 1 de gol pası verdi.