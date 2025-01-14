  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea 2-2 Bournemouth (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea 2-2 Bournemouth (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea konuk ettiği Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 00:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea 2-2 Bournemouth (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea evinde Bournemouth ile karşı karşıya geldi.

Ligde galibiyete hasret kalan Chelsea rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi 13. dakikada Cole Palmer ile öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında maça ortak olan Bournemouth, Justin Kluivert ile 50. dakikada skoru dengeledi. 68. dakikada Antoine Semenyo ile öne geçerken maçta son noktayı 90. dakikada Reece James koydu.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Chelsea 37 puana yükseldi. Bournemouth ise puanını 34 yaptı.

G.Saray'dan Zinchenko bombası!
Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi
DİĞER
Bir Gece Masalı'nın genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesine bakın! Güzelliğini meğer annesinden almış...
Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber'e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
Transfer uzmanı açıkladı: F.Bahçe ve Carlos...
Ronaldo dev rakama imzayı atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M.City yine puan kaybetti M.City yine puan kaybetti 00:46
Atalanta ile Juventus yenişemedi! Atalanta ile Juventus yenişemedi! 00:44
Milan geri dönüşle galip geldi Milan geri dönüşle galip geldi 22:39
Nuri Şahin'li Dortmund'a büyük şok! Nuri Şahin'li Dortmund'a büyük şok! 22:44
A.Efes son nefeste kaybetti A.Efes son nefeste kaybetti 00:27
Chelsae evinde 2 puan bıraktı! Chelsae evinde 2 puan bıraktı! 00:33
Daha Eski
Errick McCollum transferden mutlu Errick McCollum transferden mutlu 18:27
G.Saray'dan Zinchenko bombası! G.Saray'dan Zinchenko bombası! 18:42
Fırtına'nın Net Glabal Sivasspor mesaisi başladı! Fırtına'nın Net Glabal Sivasspor mesaisi başladı! 19:34
Resmen açıklandı: Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi Resmen açıklandı: Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi 19:34
Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:05
Eski futbolculardan Adalı'ya ziyaret Eski futbolculardan Adalı'ya ziyaret 20:41