Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER UNİTED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester United - Bournemouth maçı 22 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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