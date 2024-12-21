Aston Villa 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jhon Duran ve 65. dakikada Morgan Rogers kaydetti. Manchester City'nin 90+3. dakikada Phil Foden ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Aston Villa bu sonuçla puanını 28'e yükseltirken, bu sezonki 6. yenilgisini alan Manchester City ise 27 puanda kaldı.

CITY'DE KABUS SÜRÜYOR

Premier Lig'deki son galibiyetini 14. haftada Nottingham Forest karşısında yaşayan Manchester City'de kötü gidişat devam ediyor. İngiliz devi, Aston Villa yenilgisiyle son 12 resmi maçındaki 9. mağlubiyetini aldı.