Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Crystal Palace ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Crystal Palace - Arsenal maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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