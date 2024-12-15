Manchester City 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'İn 16. haftasında Manchester City, Manchester United'ı Etihad Stadyumu'nda ağırladı. Dev derbide Gvardiol'un 36. dakikada attığı golle öne geçen Manchester City mücadelenin son bölümlerine önde girmesine rağmen Manchester United'ın geri dönüşünü engelleyemedi. Kırmızı Şeytanlar 88. dakikada Bruno Fernandes'in ve 90. dakikada Diallo'nun attığı gollerle bir anda 2-1 öne geçti ve rakibinin sahasından 3 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 27. puanla 5. sırada kaldı ve şampiyonluk yarışından bir miktar daha uzaklaştı. Manchester United ise 22 puana yükselerek 12. sıraya yerleşti.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Manchester United ise evinde Bournemouth'u ağırlayacak.

DIALLO'DAN ARDA GÜLER SEVİNCİ

90. dakikada Manchester City'yi yıkan golü atan Amad Diallo, attığı golü Arda Güler'in sevinciyle kutladı. İşte Diallo'nun o sevinci: