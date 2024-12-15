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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton 1-3 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

Brighton 1-3 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında evinde Crystal Palace'ı ağırlayan Brighton Hove Albion, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 19:04
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Brighton 1-3 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton Hove Albion, Crystal Palace'ı Falmer Stadyumu'nda ağırladı. Deplasman ekibi 27. dakikada Chalobah'ın, 33. ve 82. dakikalarda İsmaila Sarr'ın attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılan taraf oldu. Brighton'ın tek golü ise 87. dakikada Guehi'nin kendi ağlarını havalandırmasıyla geldi.

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte 24 puanda kalan Brighton ligin 9. sırasında yer aldı. Crystal Palace ise puanını 16'ya yükselterek 15. sıraya yerleşti.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Brighton, West Ham United deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise evinde Arsenal'ı ağırlayacak.

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