Chelsea 2-1 Brentford (MAÇ SONUCU ÖZET)

Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan İngiltere Premier Lig 16. hafta müsabakasında Brentford'u 2-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısında Marc Cucurella, Noni Madueke'nin asistiyle Chelsea'yi 43. dakikada öne geçirdi. İkinci yarıda, 80. dakikada Enzo Fernández'in asistinde Nicolas Jackson skoru 2-0'a taşıdı. Brentford, 90. dakikada Kevin Schade'nin pasında Bryan Mbeumo'nun attığı golle farkı bire indirdi fakat kalan süre Chelsea deplasmanından puan çıkarması için yeterli olmadı.

Bu galibiyetle birlikte ligde yükselme ivmesini sürdüren Chelsea, 34 puanla 2. sıraya yerleşti. Zorlu deplasmandan puan çıkaramadan dönen Brentford ise 23 puanda kaldı.

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, Everton deplasmanına konuk olacak. Brentford ise evinde sezonun flaş ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacacak.