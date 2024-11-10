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Haberler İngiltere Premier Lig Cimbom Tottenham'ın ayarlarını bozdu! Bir darbe de Premier Lig'de

Cimbom Tottenham'ın ayarlarını bozdu! Bir darbe de Premier Lig'de

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 yenilen Tottenham, Premier Lig'de sahasında Ipswich Town'a 2-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 19:23
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Cimbom Tottenham'ın ayarlarını bozdu! Bir darbe de Premier Lig'de

RAMS Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında evinde Ipswich Town'ı konuk etti.

Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçı Ipswich Town 2-1'lik skorla kazandı.

Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Samuel Szmodics ile 43. dakikada Liam Delap attı. Tottenham'ın tek golü 69. dakikada Rodrigo Bentancur'dan geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham, ligde 16 puanda kaldı. Ipswich Town, 8 puana yükseldi.

Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham, Manchester City deplasmanına çıkacak. Ipswich Town ise evinde Manchester United'ı ağırlayacak.

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